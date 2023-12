Stop en slip de Montvendre au Stade Bollaert

Les deux aventuriers du collectif À l’Eau le Monde, Martin et Jérémy, ont réalisé le premier weekend de décembre, leur défi « Nus et Déjantés ».

Fans du concept « Nus et Culottés » sur France 5, ils ont décidé de relever un défi pas comme les autres... Au départ le jeudi 30 novembre à 15 heures de la mairie de Montvendre, habillés en caleçons, chaussettes et bonnets, sans argent, en stop en dormant chez l’habitant. Leur objectif : aller donner le coup d’envoi de la rencontre de Ligue 1 Uber Eats le samedi 2 décembre à 17 heures entre le RC Lens et l’Olympique lyonnais.

Mais pourquoi ? Ils l’expliquent ainsi...

Article publié dans Le Crestois du 15 décembre 2023