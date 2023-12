Quel visage pour la vallée en 2040 ?

Les grandes lignes du Scot, qui détermine l’aménagement d’un territoire à long terme, ont été livrées lors d’une réunion publique.

Comment continuer à accueillir de nouveaux habitants, à développer l’activité économique tout en préservant l’environnement ? Voilà l’équation complexe que le syndicat du Schéma de cohérence territoriale (Scot), créé en 2017, a tenté de résoudre avec l’élaboration de ce document d’urbanisme qui fixe les règles d’aménagement d’un territoire pour les vingt prochaines années.

Quarante-quatre communes réparties sur deux intercommunalités (la communauté de communes du Val de Drôme et celle du Crestois et du Pays de Saillans) qui comprennent environ 46 000 habitants, une centaine de réunions depuis le début des travaux en 2017... Les membres du conseil syndical du Scot (neuf élus par intercommunalité en plus des techniciens) n’ont pas chômé avant la restitution publique de ces sept années de travail et de concertation, qui s’est faite devant deux cents personnes...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 8 décembre 2023