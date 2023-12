Nouvelle campagne d’hiver morose pour les Restos du coeur

L’association créée par Coluche en 1985 est contrainte de se serrer la ceinture.

À l’intérieur du local des Restos du Coeur de Crest, dans l’ancien gymnase Chareyre, une quinzaine de bénévoles s’affairent pour venir en aide aux bénéficiaires venus chercher leur colis alimentaire, boire un café ou simplement bavarder. Maelys, 16 ans et en CAP pâtisserie, se charge de l’accueil : elle est inscrite dans le dispositif « Bourse au permis » de la ville de Crest et doit en échange de sept cents euros donner soixante-dix heures de travail bénévole. Elle a choisi « d’aider les gens ». Jeudi 23 novembre dernier, la 39e campagne d’hiver des Restos du coeur a démarré dans un contexte malheureusement particulier.

Après le cri d’alarme lancé par le président national des Restos, Patrice Douret, sur le plateau de TF1 en septembre dernier, dans lequel il s’alarmait d’un déficit à venir de 35 millions d’euros pour l’association, les Restos doivent donner moins, à moins de gens… Et ce alors même que les besoins sont grandissants : l’été dernier, l’antenne crestoise des Restos du coeur a distribué 25 % de repas en plus par rapport à l’été précédent (plus 20 % au niveau national). « Nous refusons effectivement du monde, regrette Nathalie Martin, responsable du centre de Crest. C’est dur pour nous, mais c’est surtout hyper compliqué pour les concernés de s’entendre dire : ‘‘vous gagnez trop d’argent pour bénéficier d’une aide alimentaire’’… Des choses nous permettent d’atténuer ce sentiment : nous donnons toujours un colis de dépannage, ils ne partent pas les mains vides. Ensuite, toutes les activités et services que nous proposons, comme le soutien à la recherche d’emploi, l’aide aux devoirs, les cours de français… sont ouverts à tous. »

Pour la bénévole, qui tient d’ailleurs à remercier chaleureusement tous les petits dons alimentaires privés, « le cri d’alarme de Patrice Douret a été une douche froide, même pour les bénévoles. Il a tout de même porté ses fruits puisque des fonds ont été débloqués, mais il faut que cette prise de conscience soit pérenne ! » Les inscriptions aux Restos du coeur sont toujours possibles, les jeudis de 9h30 à 11h30 et de 14 heures à 16h30 ainsi que les vendredis de 9h30 à 11h30, à l’ancien gymnase Chareyre, près de l’hôpital de Crest.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 8 décembre 2023