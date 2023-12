L’intelligence collective au service de l’eau

Les Assises départementales de l’eau ont été lancées le 1er décembre à Upie par le préfet et la présidente du Département.

« Il faut vraiment que nous prenions en charge la menace de pénurie d’eau si on ne veut pas aller vers la guerre de l’eau. Et donc réfléchir posément à la répartition de l’eau entre les besoins de la nature, ceux de l’agriculture, de l’économie et ceux de la population. » Voilà, résumée par le préfet de la Drôme Thierry Devimeux, la raison d’être des premières Assises de l’eau en Drôme, organisées avec le Département de la Drôme et l’Agence de l’eau, et qui a réuni trois cents personnes au domaine Valsoyo d’Upie vendredi 1er décembre.

Ce grand raout, déjà lancé en 2022 par le même préfet alors en poste en Ardèche, a pour but de mettre autour de la table tous les acteurs de l’eau...

Article publié dans Le Crestois du 8 décembre 2023