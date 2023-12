Du monde aux portes ouvertes de Saint-Louis

Deux cents familles ont visité l’ensemble scolaire privé de Crest.

L’ensemble scolaire Saint-Louis de Crest accueillait les familles le samedi 2 décembre pour sa traditionnelle première opération portes ouvertes du collège et du lycée, la seconde se situant au mois de février. Une quarantaine d’élèves s’était mobilisée pour accompagner les familles pour une visite au son des chants de Noël. Chacun et chacune a fait visiter les familles avec sérieux et enthousiasme.

Accueillie par les professeurs avec des croissants et des chocolats, Léonie, 11 ans, n’a pas eu de problème pour se réveiller tôt et venir donner un coup de main...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 8 décembre 2023