Le Crestois se raconte aux États généraux de la presse indépendante

Le 30 novembre, mille personnes se sont retrouvées à Paris pour défendre la presse indépendante.

L’espace Reuilly à Paris était plein à craquer, en cette froide soirée du 30 novembre. Un millier de personnes s’est réuni lors des États généraux de la presse indépendante (EGPI) pour raconter, défendre et proposer des axes de soutien et d’évolution du secteur médiatique (voir notre édition du 24 novembre). L’ambiance était chaude mais les témoignages ont parfois refroidi la salle, tant la réalité de l’offensive contre les journalistes et les médias indépendants est devenue une réalité quotidienne...

Article publié dans Le Crestois du 8 décembre 2023

À consulter : les cinquante-neuf propositions présentées lors des EGPI