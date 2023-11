La caserne du Val de Drôme a fêté ses dix ans

Basé à Crest, le centre de secours renforcé compte aujourd’hui soixante sapeurs-pompiers.

Alors que le soleil se couche sur la cité des Arnaud et que le froid de cette fin novembre se fait de plus en plus mordant, une petite foule se rassemble dans la cour de la caserne de Crest, au bout de l’avenue Jean-Rabot. Devant la stèle dédiée aux sapeurs-pompiers morts en intervention, les drapeaux tricolores sont levés et les effectifs de la caserne, en uniforme et au pas cadencé, se mettent à l’arrêt. Chaque année, les pompiers de toutes les casernes de France et de Navarre célèbrent Sainte Barbe, leur sainte patronne (qui est aussi celle des militaires et des mineurs).

À Crest, la cérémonie, qui a aussi été l’occasion des remises de grades (lire ci-dessous), a été célébrée le samedi 25 novembre, en présence du maire, Hervé Mariton, du commandant Jean-Pierre Lamade, chef du groupement territorial centre, de représentants de la compagnie de gendarmerie de Crest et, bien sûr, des pompiers et de leur famille.

Présidée par le capitaine Stéphane Roussel, le chef du centre de secours renforcé (CSR) du Val de Drôme, la cérémonie a aussi été l’occasion fêter le dixième anniversaire de la caserne...

Article publié dans Le Crestois du 1er décembre 2023