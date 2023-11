Plan social dévoilé au Dauphiné Libéré

Conçu pour économiser 4,2 millions d’euros, il prévoit un plan de départ volontaire de vingt salariés.

Les rumeurs de plan social courraient bon train depuis des semaines au Dauphiné Libéré. Dans ce contexte, c’est dire si la réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE) de lundi dernier était attendue par les salariés, rendus anxieux par les bruits de couloir et les annonces de suppression de l’agence emblématique de Voiron et des deux agences grenobloises...

Article publié dans Le Crestois du 1er décembre 2023