Au parc naturel régional du Vercors, les écogardes montent (pas tous) la garde

Mal connus, les différentes missions des écogardes et gardes présents sur le parc naturel régional suscitent parfois des incompréhensions. Des solutions pour les aider sont à l’étude.

Tout est parti d’un malentendu, causé par l’autrice de ces lignes. Lors du dernier conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), il fût imprudemment écrit dans nos colonnes que Daniel Cotton, maire de Plan-de-Baix, trouvait à redire sur le manque d’écogardes, imputant au Département cet état de fait. En réalité, le conseil départemental n’était en rien concerné : monsieur Cotton parlait des écogardes du parc naturel, lesquels ne sont pas les mêmes que ceux du département et n’ont pas du tout les mêmes compétences que les gardes de la réserve naturelle nationale des hauts plateaux... Vous suivez ? Cette confusion, loin d’être banale, est pourtant communément partagée. Éminemment politique, source de confusion et de tensions à bas bruit de l’avis des intéressés, il était donc important de rappeler les rôles et compétences de chacun...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 1er décembre 2023