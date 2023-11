Les cafés-radio de RSF

Trois émissions en direct seront enregistrées avec ses habitants par ses habitants.

Chabrillan, Piégros-la-Clastre, Gigors-et-Lozeron : tout au long du mois de décembre 2023, ces trois villages seront mis à l’honneur par Radio Saint-Ferréol lors d’émissions conçues, animées et enregistrées en public par les habitants et habitantes. Depuis le mois de septembre, trois petits groupes d’habitants et d’habitantes volontaires se sont retrouvés lors d’ateliers animés respectivement par Sarah Jacquet, Franz Velliet et Théo Fortunato, salariés de la radio...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 1er décembre 2023