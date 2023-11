Le Crestois reçu par l’Association des journalistes professionnels

La reprise du journal a suscité l’intérêt d’anciens journalistes de la région lyonnaise.

Vendredi 14 novembre, trois associés de la Scop le Crestois, Clément Chassot, rédacteur en chef-associé, Perrine Quenu, administratrice-associée, et Laure-Meriem Rouvier, journaliste-gérante, se sont rendus au Cercle militaire Général Frère de Lyon pour une rencontre avec des journalistes désormais honoraires de l’Association des journalistes professionnels (AJP). Jean-Pierre Vacher, président du Club de la presse de Lyon et directeur de Lyon décideurs a mené les débats.

Après une introduction des président et vice-président de l’AJP, Jean-Paul Masson et Alain Barelle, les questions ont fusé de toutes parts. Elles se sont portées sur le modèle économique de l’entreprise, l’histoire du Crestois et de sa ligne éditoriale, l’histoire de la reprise et de son avenir. Chacun et chacune - seulement deux femmes pour une vingtaine de personnes - y est allé de ses réflexions, de ses conseils et parfois de son ravissement pour cette folle entreprise de sauvetage d’un journal papier à l’heure où le secteur de la presse est en berne.

Des générations nous séparaient. Tous avaient connus l’âge glorieux de la presse papier dans leurs différents médias. Et tous étaient curieux et très au fait des problématiques actuelles que traverse la presse dans son ensemble. C’était un moment où les générations se sont rencontrées et rassemblées et qui pourrait paraphraser un proverbe africain disant que les anciens sont les bibliothèques du monde.

Mais ces journalistes sont également des bons vivants et après une heure et demie de vifs échanges, le groupe s’est installé à la table du restaurant militaire Le Canon, pour partager un bon repas et de très bonnes bouteilles de vin. Ils ont promis de venir nous rendre visite, pour découvrir la région et le journal mais surtout... ses tables gastronomiques !

La Scop Le Crestois

NOS RÉACTIONS :

Intervention de Laure Meriem-Rouvier, directrice de publication :

Intervention de Clément Chassot, rédacteur en chef :

Intervention de Pérrine Quenu, administratrice

Vidéos : Jean-Francois Cullafroz

Article publié dans Le Crestois du 1er décembre 2023