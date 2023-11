Bourne : aventures souterraines et aquatiques

Deux plongeurs ont raconté leur épopée dans les cavités de Bourne.

Scooters, bouteilles, boussoles, fil d’Ariane et autres matériels de plongée et de mesures sont indispensables pour une plongée sécurisée et des données fiables. C’est ce qu’ont détaillé les plongeurs Xavier Meniscus et Claude Bénistand, lors d’une conférence à la salle d’animation de Beaufort-sur-Gervanne, samedi 18 novembre. Le public a été conquis par ces exploits tant physiques que mentaux, dont le seul but est une meilleure connaissance du réseau que constitue l’or bleu qu’est l’émergence de Bourne...

Article publié dans Le Crestois du 1er décembre 2023

Photo : Alexandre Hache - Tek Photographie