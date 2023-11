La naturopathe crestoise Anne Portier sort un nouveau livre inspirant et sans tabou.

Pousser la porte de la librairie indépendante La Balançoire, ce samedi 18 novembre au matin, et rencontrer Anne Portier, qui présente son dernier ouvrage, Vivre vieux, vivre mieux, coécrit avec Sylvie Gauthier pour la rédaction et Frédéric Rérolle, docteur en gériatrie.

Ancienne infirmière (notamment à l’hôpital de Crest), Anne Portier pratique la naturopathie depuis plus de quarante ans. Cette pratique est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé comme une médecine traditionnelle, mais pas encore par les pouvoirs publics français. Par une approche holistique, elle prend en compte l’être humain dans sa globalité et agit non pas sur le traitement des effets, mais sur l’origine des maux...

Article publié dans Le Crestois du 24 novembre 2023