Le Crestois gagne un trophée pour la démocratie

Votre hebdomadaire a été récompensé pour son rôle dans l’économie sociale et solidaire.

Mercredi 15 novembre, Laure-Meriem Rouvier et Perrine Quenu se sont déplacées à Lyon, dans le gratte-ciel Incity, pour recevoir le trophée pour la démocratie dans l’économie sociale et solidaire (ESS) en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis quatorze ans, nos confrères du Mag2Lyon organisent cet évènement pour récompenser les structures oeuvrant dans l’ESS, un pan de l’économie qui représente dans la région 300 000 emplois et 29 000 entreprises ou associations.

« Cette année, nous avons eu un coup de coeur et je suis fier de l’annoncer car il s’agit de confrères », s’est réjoui Lionel Favrot, le directeur de la rédaction du magazine lyonnais, en invitant la journaliste-gérante et l’administratrice associée à recevoir le prix en forme de huit de l’infini, conçu et fabriqué par une Scop iséroise, TCS tôlerie.

Nous aussi sommes fiers d’avoir reçu cette récompense, car nous souhaitons faire de notre mieux pour faire vivre la démocratie sur notre territoire, aussi riche que varié. Cette récompense, c’est aussi la vôtre, lectrices et lecteurs. Sans vous, nous n’y serions jamais arrivés. Merci !

La Scop Le Crestois

Article publié dans Le Crestois du 24 novembre 2023