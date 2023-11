Mobilisation des professeurs d’EPS pour plus d’heures de sport à l’école

Réunis par leur syndicat majoritaire, les professeurs d’EPS en ont profité pour faire passer un message au gouvernement.

Le rendez-vous fixé le mardi 21 novembre dernier au gymnase Chareyre de Crest à la cinquantaine de professeurs d’EPS de Drôme et d’Ardèche par le syndicat national de l’éducation physique (Snep) était prévu depuis longtemps. L’objectif était de pouvoir consacrer la journée à se former autour de la pratique du basket. Une formation appréciée par Bérengère, participante : « Dans le cadre des formations proposées par l’académie, nous en avons peu qui soient spécifiques à notre matière, l’éducation physique et sportive. C’est appréciable de pouvoir en profiter. » Un formateur dédié était venu exprès leur donner des conseils et autres orientations pédagogiques pour mieux aborder la pratique du basket. L’après-midi a été consacré à des ateliers de pratique.

Mais ce n’était pas le seul objectif de la journée pour ces professeurs syndiqués, laquelle s’inscrivait dans la semaine de l’EPS lancée par le syndicat Snep du 20 au 24 novembre dernier...

Article publié dans Le Crestois du 24 novembre 2023