L’évènement multiculturel Sillon fait son bilan

Interview de Bastien Joussaume, cofondateur du festival.



L’atelier du pain

Comme tous les deux ans (c’était la troisième édition) l’évènement multi-culturel Sillon a proposé pendant tout le mois d’octobre une large sélection d’expositions, d’ateliers, de conférences, de spectacles, de jeux, de rencontres avec tous les acteurs de son petit territoire d’élection.

Pour les organisateurs, il est l’heure de faire le bilan mais aussi d’envisager la prochaine édition en 2025 et, surtout, de ne pas laisser la motivation retomber ces deux prochaines années dans la volonté de participer à la mise en place d’une vraie politique de défense et de promotion des droits culturels.

Ces droits, s’ils sont inscrits dans la juridiction internationale, européenne et française, sont encore mal connus des diverses instances concernées et restent à populariser auprès du grand public puisque, comme nous l’avons expliqué dans de précédentes éditions, ils ne concernent pas seulement la culture au sens artistique mais toutes les cultures : celles de l’agriculteur, de l’artisan, du montagnard, du chasseur ou encore du marin, sans limites de champs et sans hiérarchisation entre elles.

Bastien Joussaume, cofondateur du festival, fait le bilan pour le Crestois de cette édition et évoque les perspectives pour la suite...

Article publié dans Le Crestois du 17 novembre 2023