Le resto Chez les filles a ouvert ses portes

L’établissement propose une cuisine traditionnelle et originale.

Cela faisait quelques mois qu’on les voyait s’activer au 19 rue de l’Hôtel-de-Ville. Perrine Danau et Éva Pierret ont finalement ouvert, le lundi 6 novembre, le restaurant Chez les filles. Depuis, le succès est au rendez-vous et la salle affiche tous les jours complet...

Les filles, qui officiaient jusqu’à cet été au Bee’s café, à Mirabel- et-Blacons, proposent une cuisine traditionnelle et simple, avec quelques touches d’originalité. Le midi, le restaurant propose plusieurs menus, avec trois entrées, trois plats et trois desserts au choix, plus des burgers et des croque-madame. Le soir et le week-end, c’est à la carte (avec les burgers et les croques).

Chez les filles assure le service au déjeuner de 12 heures à 14h30, et au dîner de 19 heures à 21h30. Le restaurant est fermé le mardi soir et le mercredi toute la journée. Pensez à réserver au 09 87 01 78 95.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 17 novembre 2023