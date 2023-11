Des doléances pour mieux accompagner les élèves au collège

Marie Pochon a rencontré l’équipe de direction du collège Revesz-Long.

« Le temps de l’éducation n’est pas le temps politique », a alerté Valérie Grison, la principale du collège Revesz-Long de Crest lors de la venue de Marie Pochon au sein de son établissement le vendredi 10 novembre. La députée Nupes de la troisième circonscription de la Drôme assurait en effet ce jour-là une journée « École de la République en ruralité », entre Beaufort-sur-Gervanne, Crest et Taulignan. Autour de la table étaient également présents Sébastien Casado, le principal adjoint ; Alexia Gentier, la très attendue nouvelle directrice de la section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ; et François Broche, le conseiller principal d’éducation.

La rencontre d’une heure a tourné autour des problématiques écologiques et de la mise en place d’actions pour que le collègue soit au plus près des exigences environnementales. Mais les doléances ont vite pris le pas sur les projets, l’établissement se trouvant face à plusieurs écueils : manque de personnel, de dialogue et de moyens...

Article publié dans Le Crestois du 17 novembre 2023