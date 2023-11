Le Rotary club de Crest, partenaire des « Enfants de la lune »

Une trentaine d’entre eux sont partis une semaine au Québec.



Prêts pour l’aventure souterraine

Durant dix-neuf ans, le Groupe spéléologique valentinois (GSV) a fait découvrir le monde souterrain à des enfants atteints de Xéroderma Pigmentosum, maladie qui leur interdit l’exposition aux rayons ultraviolets (soleil et certains éclairages artificiels). Dans ce milieu qui les protège, leur permettant d’évoluer en toute liberté, les « enfants de la lune », ont montré qu’ils étaient capables de se surpasser en pratiquant une activité difficile, la spéléologie.

Pour la vingtième année, le GSV et l’association des Enfants de la lune ont organisé un voyage qui a permis à une trentaine d’enfants et d’adolescents de se confronter à des situations nouvelles et inédites, dans un pays qu’ils n’auraient pas imaginé découvrir, le Canada. Le groupe de 95 personnes, composé d’Enfants de la lune accompagnés d’un de leurs parents et guidés par une quinzaine de membre sdu GSV a séjourné à Montréal du 22 au 27 octobre.



Le bonheur de Lenny, délivré de son masque

Ce séjour a été une réussite sur tous les plans. Les familles, éparpillées dans toute la France, mais provenant également du Canada et de Belgique, ont pu se rencontrer et partager des moments inoubliables. Le séjour a été riche en activités : visites de sites incontournables de Montréal, exploration de grottes québécoises, rencontre avec le consulat de France, soirée jeux… Ce séjour fut également l’occasion d’une conférence sur un nouveau prototype de masque de protection, ustensile indispensable pour des sorties en plein jour.

Une équipe de France 3 a accompagné le groupe durant toute cette semaine, et un reportage de 26 minutes sera diffusé prochainement. Des articles paraitront également dans la presse canadienne. Une telle organisation, si coûteuse, n’aurait pu se faire sans le soutien de nombreux sponsors, notamment le Rotary club de Crest que nous remercions particulièrement pour sa générosité.

Rémi Granier

Article publié dans Le Crestois du 17 novembre 2023