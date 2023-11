Décès de Jean Mouton, personnage politique drômois

Celui qui acheta la forêt de Saoû est mort à 94 ans.

Le 4 novembre 2023 nous avons appris avec tristesse le décès de Jean Mouton à l’âge de 94 ans. Figure politique de la droite drômoise, il avait été maire de Pierrelatte et conseiller général pendant plus de 31 ans. Député de la Drôme, il assumera, aussi, la présidence du conseil général pendant dix années et demie en deux mandats. De son bilan, les Drômois retiendront, entre autres, qu’il fut le président qui signa, le 19 décembre 2003, l’achat de la forêt de Saoû par le Département...

Article publié dans Le Crestois du 10 novembre 2023