Des bougies pour la paix au Moyen-Orient

Des citoyens ont allumé des bougies sur le pont Mistral de Crest.

« On est atterré par ce qui se passe », témoigne une citoyenne de la vallée, armée de bougies et accompagnée de son compagnon et de ses enfants. Sur le pont Frédéric Mistral, à Crest, une centaine de personnes se sont réunies le jeudi 2 novembre pour allumer des bougies et demander la paix au Moyen-Orient, à la suite de la guerre déclenchée le 7 octobre par l’attaque du Hamas contre des localités israéliennes proches de la bande de Gaza et des intenses bombardements israéliens qui s’abattent depuis sur ce territoire palestinien...

Article publié dans Le Crestois du 10 novembre 2023