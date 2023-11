Le gouverneur du Rotary en visite dans la vallée

Les membres du club ont visité la fonderie Barthélémy.

Pour sa visite annuelle au Rotary club de la vallée de la Drôme, le gouverneur du district 1780 (Drôme, Ardèche, Isère, Savoie et Haute-Savoie) Jean-Pierre Chassagnole, accompagné de son épouse, a visité en compagnie d’une dizaine de membres du club local, la coopérative immobilière Villages vivants et la fonderie d’art Barthélémy, à Crest. Tout ce beau monde a ainsi pu découvrir des savoir-faire et des initiatives nouvelles...

Article publié dans Le Crestois du 10 novembre 2023