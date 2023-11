La Crest’zy night revient pour sa 4e édition

Le départ de cette course folle sera donné le 17 novembre à Crest.

Courir dans les rues et ruelles de Crest de nuit, dans la joie et la bonne humeur : voilà le concept de la Crest’zy night, qui se déroule cette année le vendredi 17 novembre à 20 heures. Cette course, qui trouve ses origines dans une idée lancée par le conseiller municipal délégué au sport Caryl Fraud, est organisée depuis 2019 par l’équipe de quatre professeurs d’éducation physique et sportive de la section aventure montagne (SAM) du collège Armorin et des élèves qui la composent...

Article publié dans Le Crestois du 10 novembre 2023