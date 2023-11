L’énergie aux multiples questions

La transition énergétique était en débat à la MJC d’Aouste-sur-Sye.

Vendredi 27 octobre, l’association Énergie mix et la coopérative dioise Dwatts animaient un atelier à la MJC Nini Chaize d’Aouste-sur-Sye sur le thème de la transition énergétique, dont tout le monde parle depuis cinquante ans sans savoir réellement de quoi il retourne. Pour DWatts, la transition énergétique n’a jamais eu lieu. La société humaine semble la découvrir avec la catastrophe climatique amorcée. Pourtant, un certain nombre d’hommes et de femmes depuis René Dumont, écologiste de la première heure qui tenta la présidentielle de 1974, alertent les autorités politiques et les industriels sur la nécessaire réduction des émissions de CO² avant une catastrophe irrémédiable qui pourrait faire disparaître la vie sur terre...

Article publié dans Le Crestois du 3 novembre 2023