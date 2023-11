Écologie et spiritualité : une évidence ?

Le festival Sillon a clôturé son édition 2023 avec deux jours d’échanges et de débats.

Décidément la manifestation multi-culturelle Sillon a l’art de nous surprendre et de nous entraîner sur des chemins créatifs et essentiels. Cela tient de sa volonté d’être à l’écoute de toutes les cultures qui composent son territoire mais aussi de ne pas s’arrêter à une approche réductrice de telle ou telle en prenant le temps de les découvrir et d’y réfléchir avec leurs acteurs eux-mêmes. Dit plus simplement, il est facile d’avoir une opinion sommaire sur l’écologie, la chasse, l’agriculture, la religion ou la laïcité. Il est plus compliqué, mais tellement plus enrichissant de rencontrer, comprendre, débattre dans le respect de la culture de l’autre. Ce qui, d’ailleurs, ne veut pas toujours dire l’approuver...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 3 novembre 2023