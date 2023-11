Objectif un million d’euros (ou plus) pour Villages vivants

La coopérative a lancé une levée de fonds, toujours pour dynamiser les territoires ruraux.



L’Avant-poste à Die, "le tiers-lieu de la transition"

Vous aimeriez favoriser la redynamisation de territoires ruraux dans le quart sud-est de la France ? Cette levée de fonds est faite pour vous. En effet, la coopérative Village vivants, qui a vu le jour (d’abord sous forme d’association) à l’Usine vivante de Crest en 2017, lance une levée de fonds jusqu’à la fin de cette année. Objectif : permettre encore et toujours l’ouverture et le développement de lieux collectifs dans les territoires ruraux. Et quelque part, lutter contre leur désertification...

Article publié dans Le Crestois du 3 novembre 2023