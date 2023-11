L’imprimerie du Crestois se vide peu à peu

Après une vente aux enchères, les machines s’apprêtent à vivre une nouvelle vie au Maroc.

Très étrange que de voir se vider l’atelier de feu l’imprimerie du Crestois… En effet, après la liquidation officielle de la partie imprimerie du Crestois le 15 juin dernier – et la reprise en Scop de l’activité « journal » – le destin des machines de labeur était scellé. Une vente aux enchères a été organisée dans la matinée du 16 octobre dernier dans les locaux de l’imprimerie à Crest, sous la houlette du commissaire priseur valentinois Xavier de Lostalot. Après le repérage, la vente effective de tous les actifs s’est faite l’après-midi à l’hôtel des ventes de Valence.

Toutes les machines ou presque ont trouvé preneur, comme la presse offset Heidelberg SM74 – qui a imprimé pendant de nombreuses années votre hebdomadaire favori –, l’assembleuse Maxima ou encore la relieuse dos carré collé. Des machines vendues quelques milliers d’euros, quand elles avaient été achetées, pour certaines, plusieurs centaines de milliers d’euros…

Mardi 17 et mercredi 25 octobre, les plus petits lots ont été enlevés, majoritairement par des acheteurs locaux, tandis que les plus grosses machines ont commencé à être démontées vendredi 27 octobre. C’est l’entreprise savoyarde Kraffter, spécialisée dans l’achat et la revente de machines, qui a récupéré le lot, pour ensuite le revendre au Maroc. Leur voyage n’est donc pas fini…

Une vente aux enchères qui acte malheureusement la fin de la SARL l’Imprimerie du Crestois, fondée en 1900, et qui a traversé son siècle, tout comme l’a fait l’hebdomadaire que vous tenez entre les doigts. Grosses pensées de la rédaction à tous les anciens salariés et tous ceux qui étaient attachés à ce patrimoine historique et industriel local sans pareil. Ils sont nombreux.

La rédaction

Article publié dans Le Crestois du 3 novembre 2023