Les animations du Téléthon 2023 s’organisent

Toutes les bonnes volontés crestoises s’activent !

Sous la direction de Jean-Paul Rey, référent du Téléthon sur le secteur, une première réunion a eu lieu mardi 24 octobre avec des représentants d’associations (comité des fêtes, Rotary Club vallée de la Drôme, association paroissiale des orgues de Saint-Sauveur, Jeunes agriculteurs du canton de Crest, cyclotourisme…) afin de préparer les animations du Téléthon 2023.

Les dates officielles du Téléthon sont fixées aux 8 et 9 décembre. Deux éléments nouveaux et bien positifs sont d’ores et déjà entérinés :

• Le 9 décembre, à partir de 18 heures, parade des tracteurs illuminés dans les rues de Crest, organisée par les Jeunes agriculteurs. Un stand du Téléthon sera présent en début de parcours et un don est offert au Téléthon,

• Le Rotary procède, comme chaque année, à la vente d’huîtres sur le marché et le bénéfice sera reversé au Téléthon. D’autres animations sont déjà prévues :

• mardi 5 décembre dès 14 heures au foyer-restaurant Louise Vallon avec des jeux divers. Collecte des dons des associations, vente de pensées et brioches. Une tombola au profit du Téléthon sera organisée et des billets seront vendus dès ce mardi. Goûter offert. Les pensées seront récupérées auprès de Gamm’Vert et Delbard.

• vendredi 8 décembre de 10 heures à midi (et en après-midi, à préciser) avec une vente de pensées et de brioches. Les billets de tombola seront vendus sur divers points de la ville (à préciser).

• samedi décembre avec une présence sur le marché rue de la République (en face de la mairie) de 9 heures à midi. Vente de pensées, brioches, madeleines, crêpes, café, vin chaud… Vente des billets de tombola. À partir de 13h30, activités sportives avec les cyclotouristes et l’association Tour et Détour. À partir de 18 heures, présence à la parade des tracteurs au niveau de la Maison de la défarde, près du pont Mistral. À partir de 19h30, repas salle Coloriage, animé par Star’Dancing (tarif : 20 euros). Le tirage de la tombola aura lieu en fin de repas.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Il reste encore beaucoup de travail à réaliser :

chercher d’autres animations, en particulier pour le vendredi,

récupérer des lots pour la tombola auprès des commerçants,

organiser le listing du repas.

Nous avons besoin de beaucoup de bonnes volontés pour avancer et réaliser de belles manifestations qui permettront d’aider au financement de la recherche soutenue par le Téléthon. Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, appelez au 06 70 20 44 74 ou contactez- nous par mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Prochaine réunion le mardi 21 novembre à 18 heures salle n°1 à l’ancienne école Dumont, place Maurice Rozier.

L’équipe du Téléthon

Article publié dans Le Crestois du 3 novembre 2023