Dur, dur de trouver une secrétaire de mairie

Dans les communes rurales drômoises, recruter du personnel est devenu un défi presque impossible à relever.



La mairie de Félines-sur-Rimandoule. Crédit photo : CCVD

Maire de Félines-sur-Rimandoule, Loïc Morel est un homme occupé. Vice-président de la communauté de communes du Val de Drôme chargé des services techniques, il est également président du Schéma de cohérence territoriale (Scot) vallée de la Drôme. Il a donc beaucoup de choses à gérer. Mais ce qui le préoccupe le plus, en ce moment, c’est de trouver un(e) secrétaire de mairie pour sa commune de 87 habitants. « Depuis un an et demi que je cherche, je ne trouve pas », se désole l’édile...

Article publié dans Le Crestois du 27 octobre 2023