Quartier de la gare : gros chantier en décembre

Les travaux devraient durer un an. D’autres suivront...

Ils devaient démarrer il y a un an. Finalement, les travaux à Crest de réaménagement du quartier de la gare vont débuter au mois de décembre, pour une durée d’un an et un coût d’1,5 million d’euros. Cette première tranche de travaux s’inscrit dans un projet de requalification plus large mené par la mairie, qui s’étend du cimetière au pont Mistral...

Article publié dans Le Crestois du 27 octobre 2023