Enfin un prof de maths pour les 6e E de Revesz

Le rectorat a finalement trouvé un professeur remplaçant.

Depuis la rentrée, la 6e E du collège Revesz-Long, à Crest, n’avait toujours pas de professeur de mathématiques. C’est chose faite depuis le jeudi 19 octobre. Le rectorat a notifié au Crestois qu’un « titulaire de zone de remplacement (TZR, ces enseignants qui ont vocation à remplacer leurs collègues absents, NDLR) en mathématiques est nommé dès aujourd’hui sur la classe évoquée ». Ce remplaçant était jusqu’alors en attente, rattaché à la cité scolaire Armorin.

La direction de la Section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) devrait également être enfin occupée à compter du lundi 6 novembre : Pascal Clément, le directeur académique des services de l’Éducation nationale dans la Drôme, a finalement nommé à ce poste un professeur des écoles qui a suivi une formation spécifique.

Si ce sont de bonnes nouvelles, la situation au collège n’en demeure pas moins, par ailleurs, très hasardeuse. Deux surveillants ne sont toujours pas payés et l’un d’eux n’a toujours pas de contrat de travail. Cela viendrait du fait, d’après Muriel Thivolle, déléguée du personnel siégeant au conseil d’administration du collège, qu’il a remplacé pendant six mois le conseiller principal d’éducation, et que ce temps de travail ne rentre pas dans les cases administratives pour transformer son CDD en CDI...

Laure-Meriem Rouvier

Article publié dans Le Crestois du 20 octobre 2023