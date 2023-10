Jeanne Warin, la pharmacienne pas pareille

L’ancienne pharmacienne du Bourg nous a quittés à l’âge de 59 ans.

Le mardi 17 octobre, la chambre funéraire Vallon accueillait l’hommage à Jeanne Warin, qui nous a quittés pour de nouvelles aventures extra-terrestres. Son frère Mathieu ouvrait le banc, témoignant des inquiétudes de sa frangine qui, dans la dernière ligne droite, craignait que ses funérailles réunissent « trois pelés et un tondu »...

Rassure-toi, Jeanne, il y avait foule à l’intérieur, dans le couloir et sur tout le parking extérieur pour dire adieu à cette femme de 59 ans, emportée par un cancer coriace.

Les Crestois connaissaient bien « la pharmacienne du Bourg », toujours à l’écoute des demandes de ses clients. Accueillant chacune et chacun avec attention, sans jugement ni préjugé. Active dans la vie associative et sociale, Jeanne présidait jusquà l’année dernière la plateforme Initiative Vallée de la Drôme Diois (IVDD), qui a notamment soutenu notre journal lors de sa reprise par ses journalistes et employés.

Cette commerçante n’a pas craint de s’engager à plusieurs reprises sur des listes d’opposition lors des élections municipales.

Sur des accords de Brassens et d’Higelin, les nombreux amis et membres de la famille sont venus témoigner de leur soutien à ses deux enfants, Lola et Valentin, avant de faire un dernier signe d’au revoir sur le cercueil, entièrement peint et décoré par le fils, devenu berger, comme son grandpère.

Gilles Rhode

Article publié dans Le Crestois du 20 octobre 2023