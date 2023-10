À Crupies, une transmission de ferme extra-familiale réussie

Denis Achard a cédé la Ferme du Roulet à Thomas Durif, un jeune agriculteur. Tout le monde s’en réjouit !

À l’heure de la raréfaction des terres cultivables et des difficultés d’installation des jeunes paysans, il est des agriculteurs qui font le choix de transmettre leur ferme. C’est le cas de Denis Achard, 63 ans et jeune retraité, et de Thomas Durif, 23 ans et jeune agriculteur, tous deux habitants de Crupies. Mercredi 18 octobre, ils ont réuni des amis, de la famille, des voisins, des élus et des confrères pour raconter leur histoire, celle d’une transmission extra-familiale réussie...

Article publié dans Le Crestois du 20 octobre 2023