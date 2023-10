Offre d'emploi

Le journal le Crestois recherche un·e attachée·e publicitaire afin de compléter son équipe.

Les missions confiées à cette fonction sont :

- démarcher et suivre les clients pour la publicité papier et numérique, prospecter de nouveaux clients ;

- analyser les prospects potentiels sur la zone géographique : la vallée de la Drôme ;

- définir le plan d’action commercial et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation de dossiers techniques) ;

- suivre et gérer le portefeuille client, propriété de la Scop ;

- gérer la politique tarifaire et la stratégie marketing en lien avec la gérante ;

- suivre, en lien avec l’assistante administrative, les éditions, les devis et les factures ;

- suivre le traitement d’une commande client ;

- élaborer des plans de page en fonction des encarts publicitaires ;

- participer aux tournées des points de vente qui ne sont pas assurées par le prestataire ;

- participer au groupe de travail et être activement présent aux réunions collectives bimensuelles.

- avoir une connaissance économique de la vallée de la Drôme.

Savoir-faire et savoir-être :

- aimer ces fonctions et prendre plaisir dans ses missions ;

- organisation rigoureuse et gestion implacable des plannings (incontournables) ;

- maîtriser les principaux outils bureautiques et de communication. Une maîtrise des outils de graphisme serait un plus (Quark Xpress, Photoshop, Indesign …) ;

- bonne qualité d’écoute et une forte disponibilité pour s’adapter à la demande des clients ;

- capacité de travailler en équipe et dans le rythme d’une publication hebdomadaire.

Rémunération :

CDD puis CDI possible, mutuelle d’entreprise.

Smic sur une base horaire de 35h/semaine, possibilité d’aménagement de l’emploi du temps.

Convention collective de la presse quotidienne et hebdomadaire en région.

Présentation :

Lancé en 1900, Le Crestois est un journal hebdomadaire indépendant et local. Il publie aujourd’hui environ deux mille sept cents exemplaires par semaine, il compte plus de neuf cents abonné.e.s pour la version papier, environ deux cent dix pour la version numérique, cinquante-deux points de dépôt vendent le journal (certains livrés par notre prestataire, d’autres par l’équipe).

Les vingt-quatre pages qui le constituent s’organisent en rubriques. Il réalise une grosse part de son chiffre d’affaire grâce aux encarts publicitaires d’entreprises locales, nationales via l’espace PHR, pour les annonces associatives ou encore municipales.

Le siège social et les bureaux sont situés à Crest (26400), en face de la gare (routière et ferroviaire). Reprise en société coopérative de production (Scop) par trois journalistes et une nouvelle arrivante depuis juillet 2023, l’entreprise est constituée de sept salarié.e.s et bénéficie d’un large réseau de contributeurs et de soutiens dans les communes du territoire.

Le choix de la forme de Société coopérative de production constitue une adhésion à des valeurs coopératives fondamentales : la prééminence de la personne humaine, la démocratie, la solidarité et le partage.

Plus d’infos :

- poste à partir du 3 janvier 2024 - passation 15 jours en décembre à prévoir (avant la dernière semaine de l’année).

- réception des candidatures jusqu’au 15 novembre 2023.

- pour tout renseignement, question, document supplémentaire : contacter Perrine Quenu, l’administratrice au 04 75 25 00 85 ou par courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Annonce publiée dans Le Crestois du 20 octobre 2023