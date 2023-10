Le Sybarite ouvre ses portes le 29 octobre

Un nouveau restaurant de vente à emporter cours Joubernon.

Aujourd’hui, nous partons à la découverte d’un nouveau restaurant crestois de vente à emporter qui ouvrira ses portes le dimanche 29 octobre : le Sybarite.

Jean-Luc Communal et Christelle Thelliez, tous deux professeurs, se sont retrouvés autour d’une passion commune : la cuisine. Après une longue période d’échanges et de réflexion, Jean-Luc décide de changer de profession et passe un CAP cuisine. Christelle reste enseignante, mais passe le même diplôme...

Article publié dans Le Crestois du 20 octobre 2023