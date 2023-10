Ahmed, te voilà enfin à la retraite, si bien méritée !

Hommage des habitants du "Haut-Crest" à Ahmed, le cantonnier du quartier.

Ça fait 23 ans que tu sillonnes le quartier avec ta chariote et ton balai. Tu connais toutes les ruelles, les calades, les escaliers et leurs habitants. Avec toutes ces montées, tu as dû gravir plusieurs Éverest !

23 ans que les chewing-gums collent à ta pelle et à ton balai, que tu nous débarrasses discrètement des tonnes de crottes de chien non ramassées par les maîtres indélicats, que tu réponds présent pour nettoyer le lavoir de la nativité.

23 ans que tu n’es pas à la fête les lendemains de fête : bouteilles de verre cassées, vomissures et dégoulinures de pisse d’alcooliques dans les coins sombres, sacs poubelles éventrés par la bise et par des chats vagabonds, préservatifs abandonnés à terre. Et après la fête médiévale...

Article publié dans Le Crestois du 20 octobre 2023