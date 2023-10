Le photographe Luca Melcarne primé à Londres

Les photos animalières du Saoûnien ont été récompensées par la BBC.

Il est guide de moyenne montagne pour gagner sa vie, mais c’est la photo qui passionne le Saoûnien Luca Melcarne depuis ses douze ans. C’est sûrement grâce à sa connaissance minutieuse de la montagne qu’il a réussi à gagner le prix BBC Wildlife rising star, destiné aux photographes animaliers de moins de 26 ans. Un prix décerné par le Museum d’histoire naturelle de Londres et le magazine BBC Wildlife. Mardi 10 octobre, sa récompense lui a été remise à Londres.

Cet amoureux des paysages et de la lumière passe son temps à crapahuter sur les sommets du Vercors, son terrain de jeu favori. « J’ai de plus en plus de plaisir à saisir l’animal dans son environnement », raconte Luca. Et ce n’est pas une mince affaire. Pour prendre la photo, il repère à l’automne la zone d’habitation, puis revient à ski en février-mars afin d’écouter, surtout la nuit, pour enfin remonter au printemps et identifier les couples qui se forment et ainsi connaître les lieux de reproduction.

Quand tout ce long travail de repérage est accompli, il attend. « J’ai la passion de la frustration. J’aime juste attendre quelque chose qui ne viendra peut-être pas », reconnaît-il, avec de la poésie dans les yeux. Celui qui aime la beauté du vivant sauvage travaille beaucoup avec les lumières autour de la nuit. Il précise : « La lumière de midi n’est pas belle en image. Mais la lumière du soir ou du matin, qui est rasante, c’est à ce moment-là qu’il faut la saisir. Un ciel bâché ou le brouillard, c’est bien aussi. »

VOUS GOÛTEZ LES FOUINES ?

C’est d’ailleurs avec cette lumière du matin qu’il a réussi à photographier ses premiers loups dans le Vercors. C’était ce 1er janvier. Une meute de neuf loups est passé à cent mètres de lui. Il connaissait bien le terrain et son émerveillement était à son comble. Parfois, ces explorations lui valent quelques soucis techniques, comme un matin où son appareil avait gelé et qu’il fut obligé de souffler dessus. Mais sa lèvre est restée collée…

Aujourd’hui, ce qu’il préfère, c’est aller dans des lieux où les animaux ne viennent pas souvent mais qui soit un bel endroit. Tout en déclarant : « Je suis toujours émerveillé par chaque espèce. »

Laure Meriem_Rouvier

Plus d’infos : Une exposition des photos de Luca Melcarne est à découvrir à la Gare des Ramières jusqu’au 6 novembre. Un livre, préfacé par Daniel Pennac sortira le 22 novembre et est en prévente sur le site lucamelcarne.com

Article publié dans Le Crestois du 13 octobre 2023