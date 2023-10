De la publicité sur le site web du Crestois

C’est une nouveauté qui s’inscrit dans le cadre de notre plan de reprise.

On ne le répètera jamais assez : si une information locale et indépendante n’a pas de prix, sa production, elle, a un coût. C’est pourquoi, depuis ce vendredi 13 octobre, nous avons ajouté de la publicité sur le site internet le-crestois.fr. Il s’agit pour nous, en créant cette nouvelle ressource, d’assurer la pérennité de notre journal plus que centenaire.

L’arrivée de la pub sur le site web du Crestois s’inscrit dans le cadre de notre plan de reprise : Après avoir éviter la fermeture du journal, en juin dernier, en le rachetant à la barre du tribunal puis en le transformant en société coopérative de production (Scop) – grâce au formidable élan de solidarité des habitantes et habitants du territoire –, il s’agit aujourd’hui pour nous de consolider son équilibre économique. L’enjeu est, pour l’équipe de la Scop le Crestois, d’assurer le fonctionnement quotidien du journal tout en le dotant des capacités d’investissement qui lui permettront de se projeter sereinement vers l’avenir.

L’idée ? Proposer des espaces publicitaires sur le site internet du journal, à destination des annonceurs qui sont déjà présents sur la version papier du Crestois (il ne s’agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul). Nous proposons donc aux entreprises ou associations qui le souhaitent de faire la promotion de leur activité, d’annoncer leurs événements, bref, de communiquer sur notre site web. Un site dont la fréquentation connaît une progression très encourageante : chaque semaine, ce sont entre 2 500 et 3 000 visiteurs uniques qui se rendent sur les pages numériques de notre journal, pour 12 000 pages consultées.

Nous proposons désormais deux encarts publicitaires sur la page d’accueil du site, deux encarts sur chaque article publié, et deux encarts sur notre newsletter. Pour les structures qui souhaiteraient en savoir davantage sur nos tarifs, vous pouvez vous adresser à Jean-Baptiste Bourde, chargé de la publicité au Crestois, à l’adresse : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

La Scop le Crestois