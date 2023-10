Droits culturels : la Drôme trace aussi son sillon

Une conférence sur ce sujet essentiel était organisée le 6 octobre.

Il faut se féliciter que le Département de la Drôme et l’ensemble des médias locaux se soient emparés de l’important sujet des « droits culturels » à l’occasion de la conférence débat organisée à l’Hôtel du Département par l’évènement multi-culturel Sillon, le vendredi 6 octobre.

Si le terme « droits culturels » semble familier à la plupart d’entre nous, il faut tout de suite préciser que culture, dans cette expression, n’est pas à prendre au sens de culture « artistique » mais de culture « anthropologique ». On ne parle pas là que de peinture, de musique ou de littérature, mais aussi de la culture de l’agriculteur, de l’artisan, du sportif ou du chasseur. Toutes ces « cultures » si diverses qui, avec leurs us et coutumes, composent une véritable mosaïque sur un territoire et en font la richesse...

Article publié dans Le Crestois du 13 octobre 2023