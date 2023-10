Les infirmiers humanitaires s’approchent du Sahara

Deux Crestois organisaient une brocante pour financer leur participation au 4L Trophy.

Nous vous en parlions au printemps dernier : Tiphanie Ciccia et Benoît Giboux, deux jeunes Crestois habitant au quartier Peyrambert, infirmiers de métier et pompiers volontaires, vont concourir à la prochaine édition du 4L Trophy. Pour financer leur participation à cette course en 4L qui les emmènera dans le désert marocain, les deux tourtereaux organisaient, le dimanche 1er octobre, une brocante aux abords du stade de rugby...

Article publié dans Le Crestois du 13 octobre 2023