Des grains de sel à gogo pour une économie non-marchande

Le Sel de Crest développe les échanges locaux et l’économie circulaire.

Il a suffi de quelques grains de sel pour refaire le plein de son armoire. C’est ainsi que, le samedi 7 octobre, une dizaine d’exposant-es venu-es de tous les coins de la Drôme (Montclar, Vaunavey, Die et bien sûr de Crest et des environs) s’étaient rassemblé-es tout d’abord autour du buffet, particulièrement bien garni, et ensuite des étals de vêtements, chaussures, sacs, livres ou divers objets de ménage ou de bricolage à échanger contre quelques grains de sel.

Le Sel (Système d’échange local) de Crest et des environs rassemble cent-trente membres dans toute la Drôme...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 13 octobre 2023