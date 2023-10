Eau et assainissement : un transfert qui ne coule pas de source

Une centaine d’élus drômois et voisins se sont réunis pour contester la mise aux bans des communes dans la gestion de l’eau.

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) de 2015, au 1er janvier 2026, les communes verront leur compétence de gestion de l’eau potable et de l’assainissement, transférée vers les intercommunalités. Ce qui n’est pas du tout du goût de certains maires de la Drôme et d’ailleurs, qui se sont retrouvés à Saoû, le samedi 30 septembre devant la mairie, pour faire part de leur profond mécontentement, voire de leur colère. La sénatrice Marie-Pierre Monier (Parti socialiste) et la députée Marie Pochon (Nupes) sont venues apporter leur soutien aux élus locaux...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 6 octobre 2023