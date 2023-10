Chaque été, la piscine de Crest désinfecte la Drôme

Une partie des eaux de la piscine de Crest est rejetée dans la Drôme, en toute illégalité...



La piscine de Crest en 1958 (crédit : Archives départementales de la Drôme, fonds Cellard)

En contrebas de la piscine de Crest, les promeneurs qui se baladent au bord de la Drôme ont pu sentir comme une odeur de chlore dans l’air. Pas étonnant : un conduit déverse dans le lit majeur de la rivière l’eau de débordement et des pédiluves de la piscine. Depuis des décennies, quelques milliers de mètres cubes par an d’eau chlorée se déversent dans le milieu naturel. Et ce, au mépris de la réglementation loi sur l’eau interdisant les rejets d’eaux usées non traitées dans les cours d’eau (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006)....

Article publié dans Le Crestois du 6 octobre 2023