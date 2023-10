Un long conseil communautaire

Le premier conseil communautaire de la 3CPS de la rentrée 2023 s’est tenu le 29 septembre à Espenel.

Les représentants des communes de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) se sont réunis à la salle des fêtes d’Espenel, le jeudi 29 septembre. Après une présentation des projets à venir dans le cadre des mobilités douces et de la gestion des déchets, c’est le sujet de l’assainissement des eaux usées qui a dominé ce conseil, long de quatre heures, à la suite de quelques couacs au niveau de la transmission des informations et de la tenue des différentes commissions...

Article publié dans Le Crestois du 6 octobre 2023