Les Restos du coeur feront leur collecte les 6 et 7 octobre

Douze magasins participent à l’opération.

Les restos du coeur organisent une collecte les vendredi 6 et samedi 7 octobre dans douze magasins des environs de Crest (Inter, Casino, Carrefour, Bio monde, l’étincelle et Aldi sur Crest, Lidl et Casino de Chabeuil, Saillans, Vercheny et Mirabel-et-Blacons.) Plus que jamais, on a besoin de reconstituer nos stocks ! Malgré la baisse de dotation annoncée, nous avons besoin de produits longue conservation pour servir les personnes accueillies dont le nombre ne cesse d’augmenter.

Notre campagne d’été : depuis le 6 avril, nous avons distribué plus de 32 000 repas (+27%) avec une hausse de 13% des personnes accueillies par rapport à l’été dernier. Nous inscrivons toujours à ce jour de nouvelles familles. La campagne d’été se termine le 26 octobre, la campagne d’hiver commencera le 23 novembre, entre temps, nous inscrirons les familles pour l’hiver (les jeudis et vendredis matin de 9 heures à 11h30) du 2 au 17 novembre.

Les activités et services proposés (accessibles à tous et toutes) par le centre de Crest continuent : coiffure, aide aux devoirs, ateliers de français, machine à laver, micro-crédit, départs en vacances, service juridique, intervention d’un infirmier, orientation vers nos partenaires… Sans oublier l’accueil convivial autour d’une boisson et discussion pour tous.

Nous remercions tous nos donateurs et partenaires qui apportent fruits et légumes frais toujours très appréciés ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a en partie financé une nouvelle camionnette pour nous permettre d’aller chercher les approvisionnements. Un immense merci aux particuliers comme aux professionnels qui nous soutiennent !

Nathalie Martin,

pour les Restos du coeur

Article publié dans Le Crestois du 29 septembre 2023