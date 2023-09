Un élan de générosité pour réaliser le rêve sportif de Ludovic Marion

Atteint d’une maladie dégénérative, ce grand sportif a des rêves de voyages à vélo.

Émotion et générosité sont deux mots qui vont souvent de pair. Ludovic Marion a 49 ans. Ce natif de Plan-de-Baix est malheureusement atteint d’une maladie dégénérative héréditaire, diagnostiquée il y a une quinzaine d’années, le syndrome cérébelleux ataxique 3. Cette maladie touche le cervelet et altère les capacités motrices, l’équilibre ou encore l’élocution.

« Lulu » était auparavant un très grand sportif puisqu’il a été entraîneur national de ski de fond, et un très grand cycliste et coureur : « Je faisais le semi-marathon en une heure et cinq minutes », signale-t-il. Et aujourd’hui, il poursuit un rêve, celui de relier Genève à Montpellier via la voie cyclable ViaRhôna. Il souhaite pour cela trouver des volontaires pour l’accompagner et le suivre avec un véhicule d’assistance...

Article publié dans Le Crestois du 29 septembre 2023