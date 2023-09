Saillans : seuls face à l'amiante

L’orage de grêle du 12 juillet n’en finit pas de générer des dommages collatéraux pour Saillans et ses habitants.

Après qu’une multitude de toitures ont été transformées en de véritables gruyères après l’important épisode de grêle survenu le 12 juillet dernier, beaucoup d’entre elles ont révélé une isolation faite de plaques d’amiante. Ainsi, de nombreux propriétaires se retrouvent dans l’impasse car le désamiantage représente un coût non négligeable qui, très souvent, n’est qu’en partie pris en charge par les assurances. Faute de moyens et malgré le danger que peut présenter la manipulation du matériau, certains sinistrés n’hésitent pas à prendre l’initiative d’effectuer eux-mêmes l’opération. Malheureusement, ceux-ci se heurtent à un nouveau problème : la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) ne dispose d’aucune logistique permettant la récupération et le stockage de l’amiante et, pour l’heure, aucune solution ou alternative n’a été mise en place...

Article publié dans Le Crestois du 29 septembre 2023