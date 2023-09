Des nouvelles de la Scop

L’IVDD a débloqué son prêt d’honneur.

Pour la reprise de l’hebdomadaire, la Scop Le Crestois a activé plusieurs leviers de financements : les titres participatifs, les dons, un prêt bancaire, un prêt à France Active et un prêt d’honneur auprès d’Initiative vallée de la Drôme Diois (IVDD), de 10 000 euros. Ce prêt à 0 % d’intérêt a été signé et débloqué mardi 26 septembre, en présence de Marion Lelarge, chargée d’accompagnement, et Cyrille Fournier, président du comité d’agrément.

Il est porté en nom propre par Laure-Meriem Rouvier, en sa qualité de gérante. Mais comme nous aimons le fonctionnement collectif, nous avons contribué à faire évoluer le règlement de l’IVDD pour que les prêts d’honneur puissent être portés par plusieurs personnes dans le cadre d’une Société coopérative ouvrière de production (Scop). Aujourd’hui, une Scop pourra donc demander un prêt à l’association porté par plusieurs associés.

Ce prêt permet de conforter la trésorerie de la structure et se positionne là où les banques ne vont pas : il ne peut être octroyé pour de l’investissement. Ce fond est financé par le Fond social européen, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les communautés de communes, la caisse des dépôts et consignations, et des entreprises. La Scop Le Crestois fait donc aujourd’hui partie des 850 entreprises aidées par l’IVDD.

La Scop Le Crestois

Article publié dans Le Crestois du 29 septembre 2023