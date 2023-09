Les travaux ont commencé à la gare de Saillans

Un tiers-lieu va voir le jour début 2024.

Un café culturel, un restaurant, des bureaux partagés, des services aux voyageurs et des instants festifs ou culturels. Voilà ce qu’abritera la gare de Saillans en 2024 grâce à la Locomotive, un projet mené en partenariat avec la SNCF via sa filiale Gare et connexions, la mairie de Saillans, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’association saillansonne la Locomotive. Cette initiative est cadrée par une convention, signée entre la mairie et la SNCF dans le cadre du programme « 1 001 gares », tandis que la municipalité sous-loue l’occupation des lieux à la Locomotive.

Si les premières réflexions autour de la revitalisation de cette gare où passent entre huit et dix trains par jour remontent à 2019, les premiers travaux ont commencé lundi 18 septembre...

