Un bilan après deux ans de mandat pour les deux conseillers départementaux

Daniel Gilles et Muriel Paret reviennent pour le Crestois sur leur action départementale.

Même s’ils sont dans l’opposition, Muriel Paret et Daniel Gilles l’affirment : leur action débouche sur des mesures concrètes pour le territoire. Élus en juin 2021 sur le canton de Crest (vingt-huit communes, du secteur de la Raille à celui de la Gervanne, en passant par le Crestois) grâce à une liste d’union de la gauche, les anciens maires de Grâne (2014-2020) et de Saoû (2008-2020), ne se sont pas partagés le territoire, mais les compétences : les solidarités et le social pour elle, l’aménagement, l’environnement et les services de secours et d’incendie pour lui. S’ils peuvent critiquer l’action du Département sur la question des solidarités par exemple, ils assurent néanmoins que l’exécutif a adopté une méthode constructive...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservé aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Entretien publié dans Le Crestois du 22 septembre 2023